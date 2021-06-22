台灣日前開放施打AZ疫苗，但部分傳出接種後身亡，截至22日中午12時全台累計119人死亡，然而死因與疫苗接種是否有關仍有待釐清。「補教名師」高國華上有100歲的老母親，最近有媒體詢問他母親是否已打疫苗？他低調表示母親不敢打疫苗，且看到這麼多不幸案例相當心驚，「她不想創紀錄，多一事不如少一事」。

65歲高國華過去有過3段婚姻，2002年與第一任太太何廷芳離婚，同年梅開二度娶美女主播蔡郁璇，2010年高國華被媒體拍到與「補教天后」陳子璇在車上熱吻，婚外情爆發，同年高國華和蔡郁璇離婚，隔年與陳子璇登記結婚，去年11月兩人傳出因聚少離多疑有第三者，陳子璇則替高國華解圍，承認兩人已在準備離婚。

陳子璇（左起）、高國華、高國華母親。（圖／資料照片）

高國華與陳子璇離婚並未交惡，男方還發道別簡訊依依不捨說：「眼中泛著淚水收到妳寄來我留在深圳最後的衣物，代表妳已完全斬斷我再回頭萬分之一的可能機會」，而陳子璇今年初談到「無緣婆婆」，也就是高國華的媽媽，曾表示高母過去稱陳子璇是「趙子龍」，「是天上飛下來拯救的」，最後卻堅持離婚，高母不是很諒解，但陳子璇強調往後仍願意助前夫一臂之力，「我沒有放棄幫助高老師」。

據《三立新聞網》報導，高國華表示，母親因自主防疫做得很好，目前不想打疫苗，更何況看到許多長者接種後過世，高國華說：「政府難辭其咎，她不想創紀錄」，並說母親年紀雖然大，但想法表達仍相當清楚，見兒子來找她，還會規定母子倆要保持3公尺社交距離，他讚母親是個才女，如今防疫期間天天在家沉浸書海裡，自得其樂。

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