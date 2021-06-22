中油外海浮筒輸油管破漏，海巡署人員到場協助處理油汙。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

中油公司大林煉油廠外海2號浮筒於22日凌晨2時18分因賴比瑞亞籍「NISSOS RHENIA」油輪進行油輸送時，內串蛇管第7節破裂發生油汙洩漏，中油公司立即停止油輸送，出動5艘工作船到小琉球附近海域處理。

海洋保育署在獲報後，於上午啟動油汙染擴散模擬等相關監控機制，並邀集中油、高雄市海洋局、屏東縣環保局、台灣港務公司、交通部航港局南部航務中心及海巡署等相關單位舉行應變會議。

中油預估最大洩漏值約50公秉阿拉伯原油於海面上，已緊急停止輸油作業，賴比瑞亞籍「NISSOS RHENIA」油輪隨即於錨泊區待命。

海巡署派遣高雄海巡隊10032巡防艇前往協助，並將現場狀況即時回報，海保署為掌握油汙流向，隨後協調空勤總隊派遣直升機，自枋山至西子灣沿岸海岸線、旗津，及小琉球鄰近海域進行低空觀測，經觀測結果於海上發現約有350公尺x70公尺範圍之油汙。

海保署也請屏東縣環保局緊急調度應變資材至小琉球，並由海巡署安檢所弟兄協助清理現場油汙，海保署同時要求中油公司負起相關責任，儘速清理海面及岸際油污，於22日下午3時再次召開視訊會議，掌握中油公司清理進度。

海保署已強力要求中油公司積極處理此次之汙染事件，倘中油公司未即時清除油汙，將依海汙法相關規定辦理。面對此次意外事件，海保署力求有效控制污染，並且持續追蹤及掌握事件進展◦