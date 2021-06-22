台中市22日再增8例疑似打疫苗猝死個案，最年輕的是日前爆出太平區洗腎婦接種後腦部栓塞手術後腦死，這名60歲女性也在6月22日死亡，最年長的是95歲長期臥床有失智症的阿嬤，累計已有24人在接種疫苗後出現疑似不良反應造成死亡個案，台中市也立即啟動關懷機制，並將向中央預防注射受害審議申請。

台中市衛生局指出新增死亡者89歲男性有口腔癌、大腸癌病史，6月15日接種疫苗，18日開始不舒服，後來家人發現已死亡。

80歲女性有洗腎以及三高病史，6月13日接種疫苗，18日出現不適被送到醫院搶救不治，還有一名是65歲洗腎婦人，6月15日接種疫苗，18日出現呼吸喘、血氧下降，經搶救仍不治。

而先前爆出一名60歲的洗腎婦人，6月18日接種疫苗，就出現腦部栓塞經腦部手術仍呈現腦死，不幸在6月22日死亡。

另，東區一名77歲男子6月16日接種疫苗，22日凌晨被家人發現無呼吸、心跳，急報119求救，但救護人員趕到場後發現，老翁已經明顯死亡。