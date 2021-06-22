韓國最大網路營運業者Naver於22日宣布，已退出競標收購eBay韓國分公司，也使得另一家韓售業者新世界集團（Shinsegae Group），成為唯一一家競標韓國公司。

上周，以新世界為首包括Naver在內的這個集團聯盟，基本上已視韓國eBay為囊中之物。因為新世界將以4兆韓元，約40億美元左右價格準備拿下eBay韓國，並痛擊對手樂天購物（Lotte Shopping）。不過，Naver現在卻來記回馬槍，表示當時雖曾考慮買下韓國eBay部分股權，以補強自己不足部分，但最後還是決定不要買了。

Naver是韓國電子商務龍頭業者，占有率達18%，而eBay韓國市占為12%，競爭同業Coupang則占13%。目前，新世界集團是eBay韓國唯一有興趣的收購者，且很積極在訂定相關交易條款。

若順利買下韓國eBay後，現今僅占韓國電商市場約3%的新世界，就像吃了一顆大力丸一樣，韓國網路購物版圖勢必將重新繪製。

2020年營收達1.3兆韓元的eBay韓國，在當地還擁有Gmarket與Auction兩個電商平台。

3月份Naver與新世界相互簽署一份2500億韓元的股份轉換協議後，市場就在猜想Naver將參與韓國eBay收購事宜。