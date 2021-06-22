追隨華爾街股市隔夜表現，日股周二收漲；航運股上揚，商船三井將半年淨利預期提高兩倍多。

周二日經225指數收漲873.20點或3.12%，為28884.13點，創下去年6月以來最大漲幅。該指數在周一大跌3.3%。東證一部指數漲60.08點或3.16%，扭轉了周一的2.4%跌幅，為1959.53點。今日所有的類股皆上漲。

航運股大漲，前三名的個股皆漲逾10%；商船三井將其六個月的淨收入預期，從500億日圓上調到1700億日圓(約15.4億美元)；公司股價大漲10.2%，來到近十年來高價；競爭對手川崎汽船上漲10.2%，股價也創下10年新高；日本郵船也上漲10.3%。

汽車股上漲。鈴木汽車上漲7.4%；豐田汽車在日元走弱的背景下上漲3.3%，匯率提振了出口商利潤。

房屋建築商也上漲，大和房屋和世界屋分別上漲6.2%和6.1%。

三井住友資產管理公司首席市場策略師Masahiro Ichikawa表示，在華爾街反彈之後，投資人有信心開始回購日本股票。另外，疫苗在日本的推廣工作正在取得進展，因此經濟活動將慢慢地回復正常，也正在提振住宅建築商等股票。