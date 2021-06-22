新冠肺炎疫情持續在全球各地傳播，解封速度與程度不一，讓「在線上做生意」持續成為不少企業主傾向選擇的策略。Facebook今日特別舉辦亞太區廣告刊登政策與執行方式說明會，對外詳述了付費廣告在Facebook上運作與審核的方式，期待能全力營造一個安全，且能讓有需要的用戶進行商業活動的平台。

選擇在Facebook上經營你的線上業務，有什麼好處？Facebook指出「目前全球每天有 27 億人使用 1 個以上的 Facebook 家族應用程式，超過 2 億企業商家透過 Facebook 的免費工具接觸消費者。同時，在 Facebook 旗下不同的服務平台上，更有超過 1千萬個活躍廣告主。」顯示Facebook平台用戶數量的龐大機出，指出廣告主、企業主可能觸及的用戶數量與商機。

Facebook內負責制定誠信與廣告安全策略的產品經理Supriya Singh分享，不同於使用者創作的原生內容僅需遵守《社群守則》；廣告內容若要投放在Facebook平台，需要同時遵守《社群守則》，以及規範更為嚴格的《廣告刊登政策》。而不同於原生內容都是在刊登後再進行審查（透明度報告內指出原生內容的「主動偵測率」，是指 Facebook 在用戶檢舉前主動偵測到的內容比例），廣告內容都是在「刊登前」就會被審查。

而審查Facebook廣告內容的機制，主要是依賴自動化科技，依據廣告刊登政策審查刊登在 Facebook 旗下應用程式中的數百萬則廣告。然而，因為有部分廣告內容難以在短時間內判斷是否符合相關守則，Facebook也仰賴內容審查員改善與訓練平台的自動化系統，且在某些情況下，運用人工審查部分廣告。而受審查的廣告，則會針對圖像、影片、文字及目標設定資訊，以及與廣告相關聯的連結頁面或其他目的地等其他資訊。廣告目的地是指用戶點擊廣告後被引導前往至的位置，例如網頁。

此外，除了審查廣告的內容，Facebook也會審查廣告主的行為。包含審查（1）過去廣告遭禁止的次數；（2）違規的類型或嚴重性；（3）欺騙或不實行為，如：假冒；（4）企圖規避我們的廣告審查程序與其他惡意行為。針對未遵守 Facebook 《廣告刊登政策》、《社群守則》與其他Facebook 政策與條款的廣告主，Facebook會以（1）撤銷廣告主需要取得 Facebook 事先許可才能刊登的廣告之授權，這類廣告包含交友廣告或與社會議題、選舉或政治相關廣告；（2）停用特定的廣告帳號、粉絲專頁、企業管理平台與個別用戶的帳號；（3）撤銷未來刊登廣告的資格等措施來予以處罰。

若是廣告主認為廣告內容並未違反相關守則，可以選擇創建全新的廣告，或編輯先前廣告內違反守則的部分。這兩類情況都會將這類廣告視為新的廣告，並交由廣告審查系統進行審查。而若廣告主認為廣告誤遭禁止刊登，可以要求再次審查。而與最初的廣告審核不同，此階段更依賴人工審查執行廣告主要求的重新審查，然而，Facebook會持續評估提高自動化的方式，以提升審查的速度與效率。

除了透過自行研發相關機器學習等機制來提升自動化審查的品質，Facebook指出用戶可以透過點擊廣告右上方的三個點，檢舉認為違反 Facebook 政策的廣告。這些檢舉對Facebook廣告審查系統是非常重要的訊號，且可能會促使系統再次審查該則廣告。這些回饋同時也能協助改善政策與執行方式。

換言之，Facebook期待持續提升平台上廣告的投放效率與品質，除了仰賴自身的努力研發自動化審查機制、平台用戶龐大的基礎來吸引廣告主外；也依靠用戶檢舉機制，來優化自動化審核機制。當然，也需要廣告主持續配合，願意以符合《社群守則》及《廣告刊登政策》的內容來刊登廣告。在此三方的配搭之下，才能營造令人安心的平台。而Facebook更進一步說明，廣告的付費金額多寡，並非影響Facebook廣告排列順序（是否先出現）的判斷準則之一，乃是依據使用者在Facebook喜愛瀏覽的內容等習慣來進行判定。並鼓勵廣告主可以在《廣告刊登政策》頁面，了解 Facebook 針對允許刊登的廣告類型相關指引；也可透過帳號品質的集中監控頁面，了解帳號遵循狀態；此外若有更多廣告相關問題，還可聯繫支援團隊。