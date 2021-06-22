「你嚇到我了」。近日一名男大生驚恐地表示，前天做期末報告到凌晨，使用外送平台買宵夜，沒想到下樓經過防火巷內垃圾堆要取餐時，腳踝卻被一隻手緊緊抓住，他嚇得猶如癲癇般狂抖，利用手機手電筒一照才發現是名醉漢，令他驚呼「這個月都不吃宵夜了，經歷一次就嚇到瘋掉」。

該名男大生昨（21）日於論壇《Dcard》發文寫下這段經歷，前天做期末報告到凌晨，因想吃宵夜而使用外送平台，他一如往常下樓走到防火牆要拿餐點，孰料才走到一半，經過垃圾放置區時，突然有一隻手緊緊抓住他的腳踝不放，令他嚇得想叫卻叫不出聲音，整個人像癲癇般狂抖，甚至鑰匙都飛出去。

他趕緊回過神，奮力地將腿抽回，慌張地用手機手電筒查看究竟，眼前是一名喝得爛醉的男子跌坐在垃圾堆旁，原PO嚇得退步直呼「你嚇到我了」，只見對方滿臉通紅地說「對不起啦！現在幾點？」原PO驚魂未定，再次說出「你嚇到我了，現在是凌晨1點40分」，他快速領完外送餐點後，依原路線返家又遇到該名醉漢，令他直呼「這個月都不吃宵夜了，經歷一次就會嚇到瘋掉」。

驚魂過程曝光後，網友也驚呼「驚嚇！要是農曆七月會更恐怖」、「根本鬼故事」、「看著看著就起雞皮疙瘩了」、「沒有懷疑過是不是真的人嗎？」、「這種真的會被嚇哭」等。