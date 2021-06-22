【遊戲橘子新聞】由遊戲橘子代理韓國遊戲大廠NCSOFT開發的跨世代手遊鉅作《天堂M》，將6月30日推出【光之守護者．神聖劍士職業改版】並於今日開放預先登錄活動，完成登錄可獲得高級虛寶禮包。「神聖劍士」6月30日改版將獲得四大全新技能，強化減傷能力並大幅提升坦度，再度奠定遊戲中最強萬用型近戰、女力再起！同步於改版後推出：職業轉換活動、特別製作活動、技能書販賣活動、光之守護者單手劍BUFF活動、2張一般裝備復原及商城裝備復原的GAMA COUPON，敬請期待！

《天堂M》神聖劍士改版-預登宣傳影片

《天堂M》神聖劍士改版-技能影片

《天堂M》6月30日光之守護者「神聖劍士」女力再起、6月22日預先登錄即刻展開！

《天堂M》將於6月22日至6月29日開放「神聖劍士」職業改版預先登錄活動，完成登錄可獲得高級虛寶「龍之龍玉(10日)」*1、「高級勇士裝備組合製作票券(期限制)」*1、「符石變換石」*1、「龍之鑽石(活動)」*100。此次「神聖劍士」改版將推出四項全新技能、並優化四項既有技能，減傷及坦度能力大幅提升！並同步開放職業轉換活動，部分技能及裝備可轉換成適用。詳情改版活動以官網公告為準，請鎖定《天堂M》官網消息。

《天堂M》神聖劍士預先登錄6月22日開跑，立即預約領取限定虛寶

新增．全新神話級技能「神聖新星」

消耗攻擊目標部分MP，依照比例給予目標固定傷害。

新增．英雄級技能「神聖狂襲:光裂術」

「神聖重擊」發動機率提升，攻擊敵人時可無視近距離反擊。

新增．傳說級技能「神聖保護:光裂術」

施法者「傷害減少」效果強化。

新增．一般級技能「神聖防禦」

根據裝備級別提升最大HP。

調整．神話級技能「神聖制裁」

命中時屏障系及泰坦系BUFF解除，一段時間無法使用。

調整．傳說級技能「神聖置換」

技能命中時，施法者一定時間為無敵狀態。

調整．英雄級技能「神聖恩典」

昏迷或施法狀態皆可使用。

調整．英雄級技能「神聖保護」

減少技能施展延遲。

《天堂M》神聖劍士重生大改版，全新四大技能即將登場

豐富改版活動即將登場、2張GAMA COUPON釋出！

迎接「神聖劍士」即將於6月30日正式改版，官方將釋出2張GAMA COUPON，玩家可透過100金幣兌換一般裝備復原及商城裝備復原效果的GAMA COUPON。同步於改版時推出豐富活動內容：

特別製作活動【工匠的祝福賦予卷軸製作活動】於遊戲系統「製作」可使用「祝福賦予卷軸」*30為材料，100%機率製作「工匠的祝福賦予卷軸(刻印)」道具，使用「工匠的祝福賦予卷軸(刻印)」將可以100%為武器附上祝福。

【技能書販賣活動】，活動期間「血盟商人」限時販售「聖書(神聖保護:光裂術)(刻印)(活動)」及「聖書(神聖狂襲:光裂術)(刻印)(活動)」，讓玩家取得全新技能。

【光之守護者單手劍BUFF】，活動期間將於「奇岩村莊」出現BUFF雕像，玩家可獲得限時BUFF「光之守護者」，包含：經驗值獎勵+3%、近距離/遠距離/魔法傷害+1、近距離/遠距離命中+1、殷海薩的祝福補充獎勵+3%，限時強化角色的能力值。

《天堂M》兌換一般裝備復原及商城裝備復原效果的GAMA COUPON共兩張

《天堂M》特別製作&技能書販售活動將於正式改版登場

《天堂M》神聖劍士改版-預登宣傳影片