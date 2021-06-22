柯文哲甩鍋新北、基隆 新北市副市長劉和然：傷害很多人情感。（新北市府提供）

台北市長柯文哲稱北農群聚感染有一半的病例來自基隆、新北，新北市副市長劉和然22日表示，也許柯市長是無心，但卻傷害很多人的情感，因為北農群聚沒有控管好，很多攤商貨運司機只是去北農送個貨就確診，不僅造成恐慌，也對後續傳播鏈影響很大。

劉和然說，第一次群聚沒有控管好，造成新北八個行政區影響很大「鄰近城市都被波及」，新北影響更是最大，目前新北掌握這波群聚有28人，後續還會增加，幾個城市包括板橋、三重、中和、新莊、永和、新店、蘆洲、土城8個區都是嚴陣以待。

劉和然說，有很多民眾反映「我只是個攤商到北農批貨、我只是從業人員到台北市上班、我只是貨運人員開車過去，為什麼就確診了」。

劉和然說， 雖然有不少抱怨，但侯市長裁示，雙北要維持「區域聯防」 跟台北共同承擔、共同面對、共同因應，一定要把群聚控制下來。

他也呼籲，這幾天有到北農足跡者，或是到環南市場，務必前往篩檢，江翠篩檢站今天800個名額也一下子被預約完，一起保護自己、降低風險、阻斷傳播鏈，一起把風暴阻止下來。