孫盛希以《出沒地帶 Where is SHI?》專輯入圍第32屆金曲歌后、專輯等5項大獎，最新MV〈啦哩邋遢〉是給自己的入圍禮物，影片中更藏有彩蛋，她神秘表示：「我的願望就藏在MV裏，希望可以真的實現！」原來工作團隊在片尾安排了外送員送上「金曲獎座」給她，希望求得好彩頭。

MV中，孫盛希綁著頭巾敷上小黃瓜面膜，在衣物堆中載歌載舞，以少見的「宅ㄎㄧㄤ風」示眾，呼應歌詞「一日一餐only外送」特別與外送平台合作，展現自然又寫實的居家感。

孫盛希笑說：「這是一首『很孫盛希的歌』，充滿獨特的希式邏輯，很適合現在宅在家的時候聽。」她表示，MV中的場景就像現在每天待在家的日常模樣，有點凌亂但是很自在，希望這首歌和影像能跟每個人產生共鳴，也希望大家在家聽著這首歌可以跟著節奏隨性的跳舞。

孫盛希在ＭＶ中收到平台外送員送來的驚喜禮物。（滾石唱片提供）

工作團隊特別在MV中增加「金曲彩蛋」橋段，送上驚喜祝福，而今年金曲獎頒獎典禮因疫情延期，孫盛希呼籲大家都要好好照顧自己，期盼疫情穩定後再一起共襄盛舉參與金曲盛事。

居家防疫期間，孫盛希頻繁在網路社群上露面，日前和柯震東、陳零九、黃宏軒、ØZI、春風等藝人朋友在Instagram上共同直播視訊，吸引多達萬名網友粉絲共同觀看，孫盛希也表示：「現在才發現原來直播這麼好玩，也交到很多好朋友，大家一起聊天、唱唱歌，很有趣！」

孫盛希躺在凌亂的衣物堆當中。（滾石唱片提供）

她也發起線上「希有歌唱比賽」LIVE海選活動，將選出一位冠軍，與她共同錄製一首全新單曲，吸引海內外數千名好聲音參與海選。她透露：「這是某天洗澡時突然發想的企劃，其實會辦這個比賽，主要是想鼓勵居家防疫時期熱愛音樂的大家，不要讓自己氣餒或鬆懈，期望藉由這活動同時給自己和大家一個繼續滾動的力量！ 沒想到這麼多人響應，也聽到好多讓人驚豔的聲音，覺得辦這個活動太值得了！」

線上LIVE海選陸續在Clubhouse以及17直播等平台上舉辦，更聚集眾多音樂人包括宇宙人小玉、Trash鼓手魁剛、剃刀蔣、妮可醬Molly等，擔任客座評審，請隨時關注孫盛希的個人Instagram。

孫盛希〈啦哩邋遢〉MV將在6/22晚上8點於滾石唱片官方YouTube頻道上線。（滾石唱片提供）