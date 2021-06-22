防疫期間，將軍漁港直銷中心落實市場實聯制。（張毓翎攝）

有攤商無奈說，疫情嚴峻，市場既不強制暫停營業，相關紓困措施只有5月租金減免3成，30多家攤商還有7、8家在苦撐。（張毓翎攝）

台南市將軍漁港近年從傳統漁業轉型休閒漁業，漁港旁的直銷中心（將軍觀光魚市），每到假日總是人山人海，但自疫情爆發後，路上幾乎不見遊客；有攤商無奈說，疫情嚴峻，市場既不強制暫停營業，相關紓困措施只有5月租金減免3成，30多家攤商還有7、8家在苦撐，希望在疫情艱難之際，市府能多提供一些幫助。

黃姓攤商嘆道，疫情進入三級警戒當天，2樓海鮮餐廳直接關閉不營業，1樓攤商有些都來自高雄、嘉義等地，考量交通等成本，乾脆自主停業，每個攤位月租7000至1萬5000元不等，有些攤商想說「租金都繳了，不做白不做，撐多久算多久」。

他苦笑說，加油站、超商等地的廁所因疫情不開放，近日到魚市的民眾，幾乎是來「借廁所」順道採買，攤商平日一天賺不到1000元，假日雖然好一些，但是頂多把工資部分打平，根本無法賺錢。

他還提到，市府補貼公有市場攤位經營者3成使用費3個月，並免收6至8月使用及清潔費；另，周邊向雲嘉南濱海國家風景管理處承租的商家，風管處已規畫視其營運狀況，租金最高全部減免；鄰近的布袋觀光魚市這段期間暫停營業，攤商也免繳租金。反觀，將軍觀光魚市僅減收5月3成租金，要他們情何以堪。

承租將軍觀光魚市經營的立海佳企業行說，為了防疫，清潔消毒等公共開銷都增加，不過面對疫情，與攤商共體時艱，為了體恤攤商因遊客減少而造成的衝擊，決定向攤商減收6月2／3租金，損失由他們自行吸收。

台南市漁港及近海管理所長周瓈朝表示，農業部分的紓困方案，每月會滾動式調整，若業者有相關建議，希望書面來文提出，他們將彙整意見向上級單位反映。