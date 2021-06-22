通車才2個月的台中捷運綠線，車站內竟傳出漏水情況？全台近日下起豪大雨，中捷烏日站內竟也下起小雨，民眾大呼難以接受，市議員陳世凱則呼籲，中捷公司應趁最近疫情期間、乘車民眾較小，全面檢視。台中捷運公司回應指出，車站內是潑雨問題、非漏水，已緊急處理。

台中捷運綠線烏日站，21日起就出現樓梯、地板整片潮濕情況，有民眾前往搭車，走在溼答答的地板、憂心一個不小心就滑倒。陳姓民眾不滿地說，走在站內的樓梯還會被雨水滴到，根本是外面下大雨、捷運站竟下小雨，中捷今年4月才通車，短短2個月就漏水，令人無法接受。

陳世凱表示，台中捷運通車歷經2次試營運，目前營運狀況已經漸漸踏上軌道，但近日因疫情導致班次縮減、運量減少，這幾天接連大雨又傳出車站漏水情況，將使得民眾進入捷運站可能發生危險，要求台中捷運公司利用這段時間全面檢視各站相關狀況，在完全恢復通車後能提供民眾最好的搭乘環境。

台中捷運公司指出，捷運綠線各車站的設計為「輕、簡、透」設計的高架車站，若外面雨勢較大，車站內部分區域可能會出現「潑雨」情況，非外傳的漏水問題，目前中捷公司已記錄車站內各處有潑與相關情況，將提供北捷局參考、要求持續改善。

中捷公司強調，潑雨情況可能導致站內部分區域的地面潮濕，也會設置警戒標誌、提醒旅客注意，雨勢稍歇時將請清潔人員處理，降低對旅客影響。