新北果菜公司22日展開全面篩檢，新北果菜公司22日展開全面篩檢，總計下午為止板橋篩了1445人、三重2181人，合計3626人全數陰性。新北市長侯友宜表示，其餘因為休息沒有篩到的，明天繼續到各篩檢站篩檢，相關從業人員已經造冊，後續將展開疫苗施打。

侯友宜表示，本來預估2500人，但很多攤商都非常踴躍，幾乎都完成了， 未來若沒有陰性證明就不能進場。

侯友宜說，從事件發展情形，足跡非常重要，很多人會到北農買蔬果，買完後也會到環南市買肉等等，他昨日要求大家出來篩檢後，江翠篩檢站800個名額立刻被預約完畢，他非常歡迎大家可以早一點來篩檢，篩檢越多越放心，明天也將啟動鶯歌機動篩檢隊。

至於中央有額外配發4000劑疫苗給北農相關從業人員，侯友宜說，他有跟農委會反映，希望陳吉仲主委可以給新北2000劑，但目前中央還沒有說要多給新北，不過相關從業人員明天就會按照造冊分批施打。