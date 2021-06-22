台中市規劃讓孕婦在原來產檢場域進行新冠疫苗接種。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中央宣布將開放孕婦優先注射疫苗，對此，台中市長盧秀燕以自己是六都唯一女市長，以及曾懷孕兩胎的經驗，也規劃台中市要讓孕婦在原先做產檢的場域接種，目前統整台中市18家醫院手上有4000劑莫德納疫苗，且下一批莫德納疫苗也很快會撥發下來，她呼籲，孕婦不要急，只要新一批疫苗撥發下來，就會規劃讓婦產科診所都可以為孕婦接種。

盧秀燕說，孕婦不可以隨便打針吃藥，一定要跟婦產科醫師諮詢，一般而言孕婦會在醫院、診所以及衛生所產檢，因而台中不會規劃在快打站為孕婦接種注射，台中市將在18家專責醫院、婦產科診所以及衛生所為孕婦接種，讓孕婦可以由原來的產檢醫師評估、商量後再進行接種。

經過盤點，台中市目前台中市18家醫院手上有4000劑莫德納疫苗，也有AZ疫苗，如果孕婦原來就在這18家院所產檢，可以就近先接種，而預估美國送的莫德納疫苗也很快會配送台中，屆時就會把疫苗送到婦產科診所讓孕婦注射。