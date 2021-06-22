在疫情影響下，不少人的生活全被打亂，人人都希望能在2021年的下半年迎接好運回歸，日本女性網站「美人百花」分享，由戀愛占星師「紅たき」公佈的下半年3大幸運血型與星座組合，分別是B型雙魚座、O型水瓶座、AB型天蠍座，不僅事業運大開，更可望收穫幸福。

▍第一名 B型雙魚座

在2021年下半年，B型雙魚座的人會迎來意想不到的機運，先前所遇到的困難將會消失，未來的生活可漸入佳境，此時期別忘記多留意身邊擁有的幸福！在面臨決策時，可以多考慮一下，不用急於立即做出決定。在感情方面，花點時間打扮吸睛的外表，有助開拓桃花。在工作方面，要多多跟優秀的人學習，同時記得把錢花在刀口上，好好投資自己。

▍第二名 O型水瓶座

O型水瓶座的人會在2021下半年收穫超出想像的成就，面對機會來臨時，千萬不要猶豫，大膽挑戰自己就對了！近期人氣會越來越高，可以收到來自各方的邀請，有助發展事業。在感情方面，和另一半的關係會十分穩定且甜蜜。在工作上，能力可以得到認可，建議在休假期間讓自己好好放鬆，可以沉浸在小說、戲劇和電影的世界中，這將是帶來好運的關鍵。

▍第三名 AB型天蠍座

AB型天蠍座的人在2021下半年能放開長久以來壓抑的自我，實現心中的理想目標！此時正是好好抓住每一個機會的重要時機，機會當前絕對不要猶豫，否則很可能會錯過。如果你有心儀的異性，近期很適合進一步發展，拉近彼此的距離。在工作中，你很可能受到他人的評估。財富方面，建議該花就花，合理花錢有助於提升自己。