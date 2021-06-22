台南連7天沒有新增確診個案，台南市長黃偉哲說，台南疫情屬低風險區是全體市民努力，但三級警戒像憋住呼吸，讓外面髒空氣不進來，台灣三級警戒1個多月，大家已蠢蠢欲動，28日後解不解封，要看中央決定，市民也擔心驟然解封，另一波疫情又來，「我們不想不能破壞整體結果，所以正和中央審慎評估中。」

台南市衛生局今天也公布1例桃園市確診者足跡來到台南，案14126的30多歲女性，6月17日由專用司機載往台南市北區、中西區3家聯邦商業銀行，詢問借貸業務，最長停留15分鐘，此案也已匡列4位銀行櫃員自主健康監測。

鑒於防疫期間，民眾多宅在家，外縣市也傳出家暴案增加，黃偉哲也喊出防疫也要防暴。社會局長陳榮枝指出，防疫期間從5月17日到6月20日的家暴通報案共673件，相較前年801件、去年888件，明顯演少，但社會局認為，中間可能存在黑數，因為學校是主要通報來源，但學校不去上學，減少這部分通報量。

警察局長方仰寧說，統計進入三級警戒以來，家暴案增加113件，兒虐案跟去年同期相比則是增加17件，他也呼籲，民眾若聽聞相關兒虐、家暴案件也請通報警方處理，預防不幸憾事發生。

衛生局長許以霖說，台南獲配日本贈送AZ疫苗共8萬7700劑，截至目前已施打7萬4836人，指揮中心昨日調整公費疫苗接種對象，將孕婦列入第六類，並新增第八類「65-74歲長者」、第九類「19-64歲具有易導致嚴重疾病之高風險疾病者」及「罕見疾病及重大傷病者」、第十類「50-64歲成人」，市府將依疫苗存量增加施打對象，盡快讓全體市民接種疫苗。