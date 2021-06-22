國軍桃園總醫院群聚事件再加一，為9病房的外籍女看護工，其照顧的病患已於16日病逝，回溯採檢確診，累績15人染疫，另外1422人都陰性，衛生局長王文彥指出，最初確診4人僅有打過疫苗的護理師有抗體，尚無法判斷染疫來源，因環境採檢有汙染，至少還要再觀察1周以上，未來醫院病人和醫護都要持續定期採檢。

王文彥說，桃園22日確診個案數僅1例，是20多歲的外籍女家庭看護工，去年受雇在龍潭病患家裡照顧，該病患4月30日住院、6月16日因病過世，期間曾住過日前確診個案同區的9病房，和確診看護（案14102）照顧的病人同一個病室，因此受感染，累積確診看護達6人。病患病逝後，該確診看護16、17日都有回病患龍潭的家，因此匡列病患6家人採檢居家隔離中。

王文彥說，國軍桃園總醫院清消前有針對環境採檢，結果發現9病房的3個病室有陽性反應，大部分集中在開關，像浴室、洗手台、水龍頭，還有地板、病床側邊和床尾邊等，清消後會靜置3天，再採檢確認無虞才能使用。目前醫院連夜採檢1422人，含90位員工二度採檢，結果都陰性。

王文彥也提到，為了釐清傳播鏈，將最先確診的2護理師、護理師弟弟和89歲女病患等4人都採血，僅有5月中旬曾打過疫苗的1名護理師有抗體陽性，研判是疫苗效應，從4人CT值都是20至30間，看不出誰傳染給誰，但從臨床上來看比較有可能是89歲病人引起。

王文彥強調，希望疫情就此打住，不諱言環境有汙染且有還有確診個案，至少還要再觀察一周以上，所有居隔和狀態都安全才能確保無虞。

國軍桃園總醫院群聚事件累積4病人、6看護、2護理師和3家屬共15人確診。桃園市長鄭文燦說，今天唯一的確診個案是追蹤國軍桃園總醫院的病人、陪病家屬和看護追蹤出來的，是在匡列範圍，雖然疫情有趨緩，但仍要以戒慎恐懼的心情步步為營，每一個破口都要清楚掌握。為確保醫院安全，熱區也要擴大採檢匡列範圍，病人要3天PCR檢測一次，醫護也要定期檢測，確保往後營運安全。