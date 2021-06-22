雲林縣虎尾鎮殯葬所蘇姓女員工，21日施打疫苗後，深夜11點餵2個月大女嬰母乳，22日清晨3點要再餵母乳時，竟發現女嬰已無呼吸心跳，送醫急救仍宣告不治，下午檢察官與法醫進行相驗，但並未透露相關訊息，家屬表示初步研判死因為嗆奶窒息，將考慮是否解剖進一步釐清死因。

雲林縣政府為保障在殯葬所人員，開放員工施打AZ疫苗，年約30歲蘇姓女員工21日下午4點許到虎尾疫苗施打站施打疫苗，深夜11點餵女嬰母乳時，女嬰都還很正常，22日清晨4點要再餵母乳時，女嬰竟已口吐白沫、嘴巴附近有血漬。

蘇女急忙將女嬰送至虎尾若瑟醫院急救，但仍回天乏術，她表示由於都是親自哺乳，所以事先有上網蒐集施打疫苗與哺乳相關資料，施打疫苗前也曾詢問醫護人員，大家都說應該不會有問題，沒想到竟會發生意外。

蘇女說，女兒出生後健康情況良好，沒有先天疾病，是眾人眼中的健康寶寶，這是她的第1個孩子，身為母親遇到這種事真的非常痛心，希望相關單位盡快找出原因。

下午檢察官與法醫進行女嬰相驗，對於結果不發一語即離去，但將採集女嬰喝剩下冰在冰箱中的母乳進一步化驗。家屬說，相驗人員初步研判為嗆奶窒息，但為何會有血漬，還待進一步調查，至於是否要解剖，會再加以考慮。