53歲徐曉晰以擔任音樂頻道的VJ走紅，雖然徐曉晰淡出演藝圈多年，親民的她仍不時分享美照和生活近況，徐曉晰日前曬健身成果並反問「猜猜我幾歲？」結果有網友猜60歲，對此，徐曉晰今（22日）下午則在臉書豪曬出自己長腿美照打臉，並展現高EQ霸氣回應。

徐曉晰日前分享健身成果，並反問「猜猜我幾歲？」結果有網友留言猜她60歲，讓徐曉晰今天發文直呼：「那個誰誰誰，如果你60歲狀態這樣，我一定follow你當頭號粉絲好嗎」，照片中，徐曉晰俏麗穿無袖露單肩上衣、白色短褲，黑白配的穿搭簡約有型，能見到她纖細四肢，尤其是她的鳥仔腳又細又長，徐曉晰整體狀態極佳，完全看不出已經53歲。

網友也紛紛留言：「他是故意這麼說要引起你的注意啦」、「這身材臉蛋頂多32歲」、「妳60歲還是會這個狀態啊！」、「別氣別氣，怎麼看都不會是60啦」，還釣出徐曉晰回應：「沒氣，大家一起練肖維」。

徐曉晰不只凍齡有術，有運動習慣的她，身材曲線前凸後翹，整體狀態超不科學。（圖／取材自徐曉晰臉書）

徐曉晰在2005年與從事金融界老公結婚後，就淡出演藝圈，婚後育有一對子女，不過婚姻維持9年後則以離婚收場，走過離婚的人生低潮與挫折的徐曉晰，現在很享受單身生活，她也不時在網上分享正能量，教導女孩要「先愛自己」，而徐曉晰不只凍齡有術，有運動習慣的她，身材更是前凸後翹，整體狀態超不科學。