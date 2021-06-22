受惠梅雨鋒面，台南市曾文水庫蓄水率已突破3成，南化水庫更達滿庫持續溢流，台南市府建議南化水庫應可評估推動溢流堰加高工程，盡可能留住水資源，水利署表示，自來水公司已進行可行性評估，預計加高1.8公尺，可增加900多萬噸庫容，預計2027年動工。

台南市府表示，南化水庫為供應台南民生用水主要水庫，台南市府建議南化水庫可評估規畫推動溢流堰加高工程，可增供每日水量，建議中央可以評估推動，擴大南化水庫蓄豐濟枯量能，以因應未來極端天氣帶來之旱澇頻繁現象。

水利署副署長王藝峰表示，水利署水利規畫試驗所已協助台灣自來水公司評估可行性，預計在不影響水庫安全下可透過溢洪堰加高1.8公尺，增加900萬噸庫容，相當於一座蘭潭水庫水量。

自來水公司第六區處表示，溢洪堰加高後，預估每天可增加供應4.1萬噸水量，由於還需環評、規畫等前置作業，預計2027年動工，工程為期兩年。