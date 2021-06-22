正妹插畫家「泥泥學姐」雖然身材嬌小，卻擁有傲人F級火辣身材，因一張在捷運打瞌睡側拍照爆紅，IG擁有逾174萬粉絲追蹤，近日，她再度更新捷運美照，邪惡視角讓雪白春光一覽無遺。

泥泥學姐透露最近出門都是去整理工作室，不過她也是把防疫措施做滿，不僅戴著口罩，還戴上防護面罩，不過穿著條紋短上衣搭軍綠色熱褲的她，因為大U領設計，讓超兇F級雙球和深溝直接被看光，往下看則露出火辣腿根，相當養眼。

泥泥學姐曬火辣美照。(圖／翻攝自泥泥學姐臉書)

她也說到「真的很懷念不用戴口罩的自由日子，期待能再次出國的未來」。此外，喜歡玩手遊的她，也曬出居家美照，邀請大家加入她的戰隊，不過大家的注意力卻放在她的居家服上。

穿上Bra Top搭配灰色運動短褲的她，狂讚內衣無鋼圈穿起來很舒服，就算把內墊拿掉了效果還是不錯，「雖然穿起來小溢出」，不過網友根本不認為有問題，畢竟豐滿上圍快包不住掉出，狂留言「這張照片重點不在遊戲啊」、「這背心讚」、「流鼻血了」。

泥泥學姊之前就因穿著低胸上衣，在捷運上小睡，露出超深事業線的照片爆紅，還數次登上PTT表特板，不只外型亮眼，身材更是火辣，過去曾考上桃園第一志願武陵高中及國立中山大學，是個高材生插畫家，近年人氣急升，她也用畫畫實力證明自己不僅只有外表，還很有才華。