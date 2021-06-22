主題式基金近來成為國內投資人關注焦點。法人指出，相較於其他主題式基金，消費基金具有「高度多樣性、不可取代性、生命周期長」等三大利基，與其他投資主題很不同，適合長期投資，現階段也是投資消費產業的好時機。

景順投信表示，消費產業具有高度多樣性，除了傳統定義像是循環消費或必需消費外，隨著環境迅速變遷，現在可以透過更多行業進行數位或是更廣義地消費，例如科技軟體業的電子遊戲、金融業的行動支付，甚至工業族群當中的Uber等。其次為不可取代性，只要有人類活動就會有消費行為，沒有人可以不消費，最後是消費產業的生命週期通常比其他產業長，像是芭比跟迪士尼都超過60年歷史，這也是消費產業的迷人之處。

景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen分析，在新冠肺炎疫情期間，美國線上平臺的食品與消費品銷售量增加一倍，這是以往電子商務最難進攻的產品品項，以美國為例，預期未來美國電子商務可占整體零售業銷售額的30％左右，但現在這個比率在美國僅有13％，因此依然看好電子商務潛在上漲空間。

Ido Cohen觀察到疫情明顯改變全球消費行為，將投資組合中三分之二以數位化生活方式主題為主軸，像是電商，線上遊戲、串流影音、社交媒體等等透過網路進行的消費模式，另外三分之一為歐美疫苗施打下，疫情逐漸解封的消費體驗相關受惠股，都是目前值得關注的趨勢與主題，顛覆一般市場對消費主題基金的印象。

因為消費產業具有高度多樣性，更考驗選股功力，截至2021年5月底，景順環球消費趨勢基金近十年漲幅達416.93％遠勝於同類基金平均的178.06％，短中長期各區間皆表現居冠，驗證投資團隊實力，值得長期持有。

展望下半年，Ido Cohen指出，美國一系列的利多因素將推動今年的消費者支出激增，即便就業水準持續反彈，但美國仍將持續為低端消費者提供刺激；房價上升及強勁市場表現所形成的更加強大「財富效應」，進一步提升高端消費者的消費意願，相信疫苗將很快完成大規模接種，使消費者及政府解除對消費行為的封鎖，釋放被壓抑的個人消費需求。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，疫苗大量施打後，第3季全球景氣復甦腳步加快，特別是美、中兩大強國，疫苗施打率高，讓製造業、服務業迅速回復常態，消費買氣熱潮顯現，相關的景氣循環股、消費類股投資價值同步浮現。