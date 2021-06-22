陳嘉樺（Ella）向來常親自下廚做菜，去年更首度接下主持美食節目《鴻門家宴》，加上她形象清新，深受廠商喜愛，近來受邀擔任冷凍食品代言，粗估吸金上百萬元。她目前手上用代言保養品、洗髮精、按摩椅、母嬰、保健、手遊、時尚、冷凍食品跨及大中華區、東南亞共達11項，人氣超旺。

近來本土疫情尚未平穩，Ella居家防疫期間，表示料理包是省時方便，還可以減少出門採購的次數，降低了外出風險，每天進廚房的媽媽們，偶爾也能放放煮飯假。她前晚與老公賴斯翔深夜追劇《東城奇案》時，老公突然肚子餓，Ella隨即貼心下廚端出了一碗蕃茄紅燒牛肉麵上桌，她自嘲是「煮婦人生」半夜加班，她笑說：「有人追劇還要點牛肉麵，幾點了先生？我只能嗑花生。」

這碗麵果然順利征服老公味蕾，瞬間吃光光，賴斯翔化身評論家稱讚：「這是吃過最厲害的冷凍料理，湯頭好、麵很Q彈，牛肉夠大塊又嫩。」Ella廚娘任務成功，被網友留言認證是「下麵功夫了得。」