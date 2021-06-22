AZ疫苗15日起大規模施打，目前開放到第6類75歲以上老人及孕婦接種，但近日卻爆出百人接種AZ猝死，出現緩打潮。民眾黨發言人楊寶楨質疑，其他國家施打遇到問題，都會先暫停施打，但為何蔡政府卻對此無動於衷？難到死亡人數指是冷冰冰的數字嗎？而指揮中心的回應更是讓她氣炸痛批蔡政府為何這麼這麼冷血？

楊寶楨今(22日)在臉書上表示，今天進入施打這波AZ疫苗的第8天，全台已傳出超過100人接種疫苗後猝死，她並指出，此前其他國家打AZ疫苗，碰到一、兩位或是個位數的死亡案例，發現有血栓疑慮，就趕緊先暫停施打AZ疫苗、停止施打該批次的疫苗，或是暫停某族群民眾接種AZ疫苗。

楊寶楨質疑，為何在台灣，我們的蔡政府「容忍度」卻這麼高，已經超過百人死亡，仍無動於衷？在蔡政府心中，難道死亡人數只是冷冰冰的數字嗎？雖然不管打哪一款疫苗，都難免要面臨副作用甚至死亡的風險，但是中央政府一句「死因待查」、「因有慢性病史」、「跟疫苗無關」、「沒有超過背景值」，就想推得一乾二淨？

針對指揮中心說，「沒打疫苗每天也會有200多名老人死亡」，楊寶楨直批，為何蔡政府可以講出這麼冷血的回應？不知道這些死亡人數背後代表的是多少個心碎的家庭嗎？就算因為我們疫苗不足，沒有太多選擇，必須照樣施打AZ疫苗，但也應該要明確告訴國人，到底哪些族群的民眾不適合打AZ疫苗，建議施打其他款疫苗。

楊寶楨也呼籲蔡政府拿出肩膀，做出明確指示，不要讓國人陷入恐懼病毒、又害怕打疫苗的兩難窘況。