孕婦新冠疫苗開打，民進黨新北市議員張志豪質疑新北市沒有造冊，會造成混亂。新北市衛生局長陳潤秋指出，孕婦都有手冊，不需要造冊，加上還要跟產檢醫師商量，經過醫師評估後，就會給予施打。

陳潤秋說，按照去年出生2萬6000名新生兒比例，新北市孕婦可以施打者約2萬名可以施打，施打過程都會給孕婦選擇疫苗品牌。