孕婦施打疫苗造不造冊 新北衛生局：都有孕婦手冊 16:042021/06/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孕婦施打疫苗造不造冊 新北衛生局：都有孕婦手冊。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 孕婦新冠疫苗開打，民進黨新北市議員張志豪質疑新北市沒有造冊，會造成混亂。新北市衛生局長陳潤秋指出，孕婦都有手冊，不需要造冊，加上還要跟產檢醫師商量，經過醫師評估後，就會給予施打。 陳潤秋說，按照去年出生2萬6000名新生兒比例，新北市孕婦可以施打者約2萬名可以施打，施打過程都會給孕婦選擇疫苗品牌。 防疫情擴大 農委會：已爭取到3.63萬劑疫苗 目標盡快施打 孕婦疫苗抗體可傳子 免疫風濕患者放心打 #新冠肺炎 #台灣 #孕婦 #施打 #造冊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗縣22日1人確診 即日起開放孕婦打疫苗 15:292021/06/22 生活 禾馨：獲同意才施打 何錯之有 04:102021/06/22 政治要聞 長者施打率降至16％ 雲林下修至75歲 04:102021/06/22 地方新聞 基隆2護理之家住民確診 明開放孕婦接種疫苗 15:382021/06/22 生活 疫苗新順位 孕婦、50歲以上入列 04:102021/06/22 財經要聞 新竹市搶先全台！今替孕婦打疫苗 可自選莫德納或AZ 11:302021/06/22 生活 中央髮夾彎改挺鄰長 柯批不負責 04:102021/06/22 地方新聞 疫苗還有7000劑左右 鄭文燦：即起開放孕婦施打 17:002021/06/22 生活 指揮中心急轉彎 今宣布孕婦可任選AZ、莫德納接種 11:502021/06/22 生活 屏東縣宣布即日起孕婦可自選莫德納或AZ施打 18:532021/06/22 生活 雲林縣即日起孕婦可至3醫院 接種莫德納或AZ 19:272021/06/22 生活 生活熱門新聞 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 彰化公布最新確診足跡 圓明聖道院還有全聯被逛了好幾次 - 生活 直擊南化水庫防淤隧道啟動排砂 滾滾泥水畫面曝光 - 生活 吃這些藥不能打新冠疫苗？台大醫院QA專區一次解答 - 生活 斷言628不會解封 「盾牌牙醫」曝只有這個可能 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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