美國食品藥物管理局（FDA）在今年2月發表COVID-19恢復者血漿指引，明訂新冠康復者的血清中若抗體量達規定，可用於治療新冠患者。不過這種治療方式在國內尚未普及，有專家認為，國內已有數千名康復者，政府應蒐集康復者血清做為治療用的戰備庫存，作為瑞德西韋、單株抗體藥物後的最後一道防線。

去年大陸發起「千人獻漿救千人」活動引起廣大迴響，大陸中國工程院院士鍾南山也指出，血漿療法安全有效，使用過血漿療法的病人，通常在2、3天後臨床症狀都能獲得改善；美國食品藥物管理局（FDA）今年2月也發表新冠恢復者血漿指引，明訂康復者的血清若抗體量達規定，可用於治療。

中華民國防疫學會理事長王任賢指出，根據韓國經驗，血漿療法用於重症病患比單株抗體更有效，不過國內目前卻難以推廣，主要原因在於血漿療法需蒐集康復者的血漿，而康復者的名單卻握在指揮中心手中，只要指揮中心不願意推廣或釋出名單，就無法建立康復者的血漿庫。

王任賢說，國內現在已有7000多名新冠病患康復，建議指揮中心可考慮建置康復者血漿庫以備不時之需，但這種療法得考量到康復者是否願意捐血，倫理上還需要進一步規劃。

萬芳醫院感染科主任李文生表示，血漿療法是一種被動的免疫療法，類似於美國的單株抗體治療，透過康復者捐血的方式，將抗體提煉出來，輸入到病患體中，但這種療法使用上限制很多，例如國內有多少人願意捐血？還有每個人血型、體質都不一樣，萬一發生過敏或排斥反應，可能會讓病患得不償失。

李文生說，因此血漿療法應作為醫療指引中的最後一線療法，國內還是要積極研發單株抗體技術，尤其未來因應變種病毒，可能會出現多株抗體藥物，應會是將來治療新冠肺炎的主流。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬表示，指揮中心最新的一次專家會議中曾就血漿療法一事討論，目前暫時還是被列在治療的參考指引中，國際間的研究顯示，血漿療法實際治療的成果沒有想像中好，有效性可能低於五成，疑與變種病毒的出現有關，有待更多研究的進一步證實。