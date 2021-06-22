國內施打新冠疫苗後死亡的事件頻傳，雖然中央流行疫情指揮中心指出，目前打完疫苗後死亡的人數，離背景值還有段距離，但根據目前的科學證據顯示，無論是屬於腺病毒技術的AZ疫苗，或是mRNA技術的莫德納疫苗，都會帶來一定程度的副作用。因此國內有專家以新加坡經驗為例，建議政府可引進傳統技術疫苗供國人選擇，風險自負。

大陸兩家自行研發的疫苗科興與國藥，目前都已獲世界衛生組織（WHO）認可，列入緊急使用清單，其中科興疫苗的保護力雖然只有51％，但仍被世界許多國家開放使用，與我鄰近的新加坡雖尚未核准科興疫苗，卻已開放特定機構讓民眾自費施打，為有意接種科興疫苗的人服務。

台大醫學系教授黃韻如表示，據她了解，新加坡共有24間私人醫療機構開放讓民眾自費施打科興疫苗，每劑費用約在新台幣500元以下，開放預約後詢問度相當高，每個預約幾乎都在滿線狀態，甚至還得不停回撥十幾通電話才能接通。

她分析，即便科興疫苗的保護力只有51％，仍在當地吸引多人預約的主要原因為，當地有許多大陸籍移民，以及許多頻繁進出大陸的商務人士，是為因應大陸不同的隔離措施所致，當然也有許多民眾是對mRNA疫苗存有疑慮，較相信老技術所做出的疫苗。

科興疫苗屬於減毒疫苗技術，這種技術應用在疫苗領域已有百年歷史，安全性相當高。不過新加坡至今仍未正式核准科興疫苗，卻先開放私人醫療機構可自費開打，原因為何？黃韻如指出，這可能是新加坡經疫苗覆蓋率及保護力的風險計算後所做出的決定。

黃韻如說，即便科興疫苗的保護力只有51％，但整體而言還是有人打完疫苗後會出現保護力，不會完全是零，這不僅可解決疫苗購買後即將到期的問題，也能提供民眾不一樣的選擇。

她表示，不管疫苗的科學證據為何，民眾對疫苗一定都會有不同的需求與意見，因此針對不同族群的溝通是必要的，而科興這類沒被政府核准但被（WHO）核可的疫苗，可用不同框架管理，例如由私人機構負責，讓民眾自負風險等，新加坡開放民眾自費接種就是一個例子。