高市提前開放1至5類孕婦施打默德納，市長陳其邁22日強調，先前就開專家會議、決議讓孕婦優先施打，熱血計程車也將加入載運服務。高雄醫學院院長鍾飲文強調，孕婦接種後產生抗體，會透過胎盤、母乳傳給寶寶。服用賀爾蒙、避孕藥、風濕免疫疾病患者都可放心施打。

針對高市是否針對戶外場域適度解封、開放的疑問，陳其邁強調，雖然染疫數字下降，但北部地區感染源仍不明確，目前又有北農、新北恩主公醫院的群聚事件，都很讓人憂心。北部可能要更了解疫情狀況，尤其是疫調。

「我非常非常擔心雙北的疫調！」面對外界頻頻詢問高雄有無可能先開放戶外場域，陳其邁再度強調，雙北的感染源要先找出來，對於高雄市判斷要不要「微解封」才能有所依據。

北農感染風暴，高市針對相關農會、貨運公司150人匡列採檢，衛生局表示，這些人分別是司機、隨車人員、配合農會及貨運公司與司機接觸人員，目前已採檢104人，部分快篩、PCR仍在檢驗中，目前檢出者皆為陰性，預計下午4點全數驗完。

高市20家醫院提供孕婦疫苗專診服務，孕婦可以在原就診的婦產科醫院、經醫師評估，若原院是疫苗合約醫院，可直接在原院施打。若原院非疫苗合約醫院，可帶著醫師開立的轉診單到大型接種站或疫苗合約醫院施打。26日起每週六日下午2點到4點半在巨蛋及鳳山體育館也提供注射疫苗服務，需事先預約並攜帶健保卡、媽媽手冊、原婦產科的轉診單報到。

高市熱血計程車除了提供75歲以上長輩服務，也將提供孕婦載運施打疫苗服務，可到區公所預約。

針對疫苗種類的差異及選擇必要性，高雄醫學院院長鍾飲文表示，不要只看「臨床保護力」，以英國實際施打結果來看，BNT保護力第一劑打完就有66％，第二劑打完可達80％，對重症及死亡的保護力可大於95％。AZ保護力第一劑打完就有61％，第二劑打完可達79％，對重症及死亡的保護力也是大於95％，所以兩者效果一樣好。

以美國現況來看，1.5億人（佔總人口45.7％）施打第二劑後，每日死亡人數已下降至300人以下，可見成效。

鍾飲文表示，高市搶先讓孕婦施打莫德納，考量的是國家整體發展、社會需要，以及孕婦的風險及新生兒的安全。 國外大型研究採樣孕婦3萬人，施打後才懷孕有4800多人，與未懷孕者相較之下，施打第一劑的副作用和未懷孕者幾乎相同，但施打第二劑後副作用會比較高。

鍾飲文指出，孕婦施打mRNA第一、第二劑的最大副作用是注射部位疼痛，其次為疲倦、頭痛等。懷孕者與未懷孕者比較，在流產、死胎、早產、胎兒體重不足、先天性異常、新生兒死亡等狀況幾乎無差異。因此建議孕婦優先選擇施打莫德納疫苗，但第一劑已打AZ，第二劑建議選擇相同。

研究也顯示，一但媽媽體內產生抗體，少數抗體會經由胎盤傳給寶寶，寶寶出生後三個月內也有防護能力。哺乳者也可施打疫苗，抗體也會出現在母乳中，對新生兒也有保護效果。

至於服用賀爾蒙、避孕藥的民眾，CDC曾建議要停藥28天，但後來已修正可以直接施打。針對免疫風濕患者，國外研究結果顯示可以打疫苗，不會造成風濕疾病惡化，18歲以上者都建議施打。服用類固醇的民眾，打疫苗不需要調整藥物的劑量及停藥。

針對目前長輩擔心疫苗猝死率，導致接種率低迷，陳其邁強調，不管何種疫苗保護力都相當，全都得按照CDC規定施打，目前都是AZ，未來會加入莫德納，不開放挑選，原則就是「有什麼、打什麼」，他自己就打AZ，要相信專家的意見。