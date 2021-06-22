彰化縣長王惠美宣布22日新增1例確診，她呼籲宗教團體共體時艱，民俗信仰活動一律禁止，若查獲違規群聚活動屬實，就會開罰。（謝瓊雲攝）

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，透過民俗信仰活動的跨縣市人流移動，導致新冠病毒持續傳播。（謝瓊雲攝）

彰化縣民俗信仰宗教活動群聚傳播鏈。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

最新的疫調足跡全都集中在員林市。（縣府提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣長王惠美22日宣布新增1本土確診病例，為80幾歲男性前往南彰化圓明聖道院問事、靜坐而染疫；疫調發現，主持私人神壇的南彰化里長娘本月11、12日還曾與南投縣的師兄連袂北上台北萬華龍山寺，參加渡靈活動，為了超渡染疫死亡眾生，卻因而將新冠病毒帶回彰投傳播，令眾人詫異。

王惠美重申，防疫三級警戒期間，根據中央指引禁止宗教活動嚴防群聚，不料一個多月來縣府、警方努力與廟宇協調勸導，竟是私人神壇宮廟仍在執事問事，她拜託宗教團體民俗信仰工作者自律、共體時艱，切勿以身試法，若有查到違規群聚屬實，絕對依法開罰，絕不寬貸。

彰化縣22日新增1例確診，今年累計254例，已完成50655人次篩檢，居家隔離中246人，累計居隔人數2913人。本起民俗信仰宗教活動傳播鏈，包括70歲里長、60多歲里長娘，和80歲男信眾，已3人確診，另南投縣1名男性壇主師兄也染疫，仍列感染源不明事件。

衛生局除匡列里長家親友接觸者16人，累計相關宗教與社區活動接觸者已達50多人，其中採檢有7、8成陰性，其餘仍待篩檢結果出爐。

根據彰化警方與衛生局疫調人員聯手調查發現，不只萬華來的師姐待在道院自4日留宿至10日，6日還與南投私人神壇男性壇主3人在道院辦消災祭祀法會；本月端午連假前夕，11、12日兩天，這幾位師兄姐更連袂北上，至台北萬華龍山寺參加渡靈活動，為染疫身亡的亡靈超渡儀式。

縣府也公布新增疫調足跡，包括神腦國際員家中正路門市、小北百貨員林店、全聯員林浮圳店等，呼籲6月11日至18日之間，足跡有重疊民眾做好自主健康管理。