梅雨及午後雷陣雨連日挹注各地水庫，旱災中央災害應變中心(水情會議)今天決議，目前實施第二階段限水的6區減壓供水橘燈，除台中市(北彰)維持外，桃園、新竹及苗栗地區降為減壓供水黃燈，嘉義及台南地區更連降2級，轉為水情提醒綠燈。其他部份，本來就只是綠燈的彰化(南彰)及雲林則完全解除燈號，恢復水情正常。

攸關農民生計的二期稻作供灌，指揮官、經濟部長王美花指出，桃園及石門、新竹、苗栗明德等灌區，連同嘉南灌區1~4組，可以陸續展開供灌，並優先利用埤塘、河川及區排等地面水源，配合農委會節水管理措施，預估節省水庫出水7100萬噸；而苗栗中港溪、台中大安溪、大甲溪及嘉南第5~6組灌區，仍將視後續降雨狀況及水庫蓄水情形再滾動檢討。

對於水情燈號降燈，王美花說明，天助自助，前2波梅雨鋒面降雨已解除中部地區供5停2措施，加上持續推動抗旱水源及節水管控，各地水庫從蓄水率最低不到1成已逐步回升至26％至100％，水情明顯改善。至於台中無法降燈號，是因為鯉魚潭及德基水庫蓄水率仍稍低，需要維持原來管控。

水利署署長賴建信補充，石門水庫蓄水率已從9％提升至55％、寶山(寶二)由3％提升至77％、永和山由2％提升至36％、鯉魚潭由1％提升至47％、德基由1％提升至26％，南部地區南化水庫滿庫，未來湖山、日月潭也有滿庫機會，後續會充分利用水源做區域調度。

隨著燈號續降，台灣水情也從抗旱轉為防汛。經濟部昨日(21)已開設二級災害緊急應變小組，調度佈置移動式抽水機1528台，隨時準備啟動抽水調度支援。

本次抗旱所建置的各項抗旱設備，如抗旱水井、伏流水、緊急海淡機組等，在旱象解除後，經濟部表示，會妥善規劃如何運用以持續發揮備援功能，並納入中長期水資源制度及建設工作持續推。