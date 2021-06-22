據《衛報》20日報導，隨著美國捐贈給台灣的250萬劑新冠疫苗抵台，不只讓台灣手頭上的疫苗增加1倍，得以用於防止新冠肺炎繼續擴張；另一方面也反映出華府與北京正透過疫苗外交，激烈地角逐地緣政治影響力。

報導指出，原本美方僅提供台灣75萬劑疫苗，但隨著華府與北京激烈角逐地緣政治影響力，加上美國總統拜登喊出的向全球送出8000萬劑美製疫苗承諾不斷推進，讓台灣獲得的數量有所增加。

我國外長吳釗燮在推特上特別發文，這是令人讚嘆的景象，也是了不起的友善之舉，感謝拜登與美國國務院捐贈的大批疫苗，以及對台灣的大力協助。他強調，「台美關係堅若磐石，我們會持續密切合作對抗Covid-19，良善的力量終將勝出」。推文還附上疫苗裝載至中華航空波音777貨機的照片。

The U.S. government’s donation of 2.5 million COVID-19 vaccine doses has arrived in Taiwan. The U.S.-Taiwan relationship has always been grounded in strong ties between our peoples and this delivery supports our joint commitment to combat the pandemic. https://t.co/DfysA001dS pic.twitter.com/srhQ0ckO7M — EAP Bureau (@USAsiaPacific) June 20 2021

台灣總統蔡英文則表示，美國的舉措讓其感動萬分，「謝謝美方感人的友誼，這些疫苗將大大幫助維護台灣的安全與健康」。

報導分析，美國雖然與世界上多數國家一樣，沒有與台灣建立正式的外交關係；但華府依舊是台灣最重要的國際支持力量，這卻讓大陸視為外國勢力介入內政而惱火不已。

何況，美國在台協會在臉書上更寫道，「這筆捐贈反映我們做為可信賴的朋友，以及身為國際民主大家庭的成員，對台灣展現的承諾」。

I'm moved by the arrival of the vaccine doses. When #Taiwan faces tough times the #US always helps out. The donation will save many lives & is another example of our solid friendship & shared commitment. Taiwan's people will keep this moment in their hearts forever. JW pic.twitter.com/XsQrY3Cvcd — 外交部 Ministry of Foreign Affairs ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) June 20 2021

報導認為，雖然台灣為主權獨立的民主自由小島，但北京一直強調台灣為領土不可分割的一部分，而將美方行為視為干涉內政的舉措。儘管大陸願意提供其製造的疫苗，但蔡英文政府卻一再懷疑大陸疫苗的安全性與有效性。台灣更強調北京更阻止至少一筆與外國的疫苗交易，卻遭北京否認。

另一方面，雖然台灣深陷新冠肺炎惡夢，美中在台海的政治角力依舊嚴峻，北京政府也持續施加對台軍事壓力。這直接反映在上週包括戰鬥機與具備核打擊能力的轟炸機，共28架浩浩蕩蕩地闖入台灣防空識別區。這是迄今已來最大一波軍機擾台。

雖然美中角力壓力依舊；但台灣仍在夾縫中試圖加快已採購的疫苗盡快到貨，以因應台灣不斷增加的確診人數。《衛報》認為台灣確診人數與國際相比，仍處於較低水平；但2350萬人中，只有6%的人接種過一劑疫苗，恐怕是更大的隱憂。

另一方面，蔡的執政能力正面臨國內要求盡快取得疫苗呼聲的考驗。日前，蔡政府才同意由鴻海郭台銘與台積電代表台灣，對外進行疫苗談判。如今，這批送抵台灣的250萬劑莫德納疫苗，結合日本先前捐贈的124萬劑AZ疫苗，讓台灣防疫工具陡然提升。