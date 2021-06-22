4月13日至5月9日完成第一劑疫苗接種者，可在23日致電致各鄉鎮衛生所或者上網預約第二劑接種。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

孕婦若有接種意願，可透過網路及電話向縣內醫院預約。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天零確診，迄今已累計68例，目前還有26人住院，其中，萬華大舅子案中高齡70多歲的牌友案7012，患有高血壓等慢性病史，上月27日確診後，和病毒對抗近1個月，仍不幸在21日離世，令人感到不捨。由於疫苗接種率因猝死消息頻傳大幅降低，衛生局表示，猝死是否和疫苗有關仍待查證，不過因染疫而死亡的機率，絕對比接種疫苗高出許多，還是鼓勵民眾接種疫苗。

衛生局長朱家祥表示，該名死亡的個案為案7012，21日上午7點多離世，上月28日確診迄今，不斷地和病毒對抗，由於患有高血壓等慢性病史，經近1個月的努力，還是不幸離開了這個世界。目前住院確診者中，仍有2位在醫院插管治療，相信醫護人員會盡力地替他們做最好的治療。

由於250萬劑莫德納疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心22日宣布，下月1日將陸續開放第6到10類接種對象，且原先的第1類至第5類對象中，也新增第一線的殯葬業者、矯正機關的工作人員及居家式和社區式長照與身障機構照服員等。

縣長徐榛蔚表示，縣府先前已有先將殯葬業者造冊送審，不過當時合格人數較少，若上次未接種者及符合此次接種對象資格者，請先報請所屬機構協助造冊，待民政處統計完後，會再送往中央審核。 雖然花蓮縣內的各公共運輸司機、外送員及傳統合法攤商未列入此次接種對象，不過縣府會先超前部署收集名冊，待中央開放後，立刻送審，

而4月13日至5月9日完成第一劑疫苗接種者，可在23日致電致各鄉鎮衛生所或者上網預約第二劑接種，由於莫德納疫苗將要配發到各縣市，孕婦若有接種意願，可透過網路及電話向縣內醫院預約，同時帶著媽媽手冊請醫師評估是否能接種。

此外，不少長者選擇暫緩接種AZ疫苗，等待他牌疫苗，朱家祥說，猝死是否有和疫苗有直接相關性，目前都還在調查，很難論斷，不過就整體來講，因感染而死亡者絕對比接種者高出許多，之前沒有接種的長者，若莫德納抵花後，仍歡迎他們前來接種，「不管施打哪種品牌，相信都會對身體增加保護力」，未來也會尊重接種者的選擇疫苗廠牌意願，並在施打時分流。