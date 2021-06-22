台中市22日新增1例本土確診，為大里區從事汽車零件修理的26歲男性（案14209），因其妻子為南投人，他公共場域足跡都在南投，他也在南投採檢確診，目前感染源不明，台中市衛生局也匡列其家人、親友以及客戶16人居家隔離並採檢，已知13人陰性；另針對自由路小火鍋群聚案廠商和客戶採檢28人、25人陰性，3人還在採檢中。

台中市府下午召開台中市疫情指揮中心線上記者會，衛生局長曾梓展指出，新增確診的一例是大里區汽車零件工廠工作的26歲男性，他6月5日至7日及12日至14日陪妻子回南投娘家、妹妹家及拜訪友人，18日也陪妻子回南投，19日開始出現不適症狀，21日又不舒服，就醫PCR篩檢確診，CT值為27.6。

目前該案感染源不明，中市衛生局也將持續釐清感染源，已匡列其家人、親友以及職場接觸者16人進行採檢，已知13人為陰性，3人還在採檢，曾梓展強調，經了解該汽車零件工廠是由客戶寄零件來讓他們修理，修理完後再寄回，比較少有直接接觸。