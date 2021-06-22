台中銀(2812)表示，近日發現有詐騙集團假借名義發送釣魚簡訊，以「消費待確認」、「匯款交易餘額不足」等為由，發送手機簡訊要求客戶開啟不明網址，恐造成資訊外洩及財務損失之虞，呼籲用戶不要任意開啟來歷不明的郵件附加檔案或手機簡訊連結。

台中銀指出，該行不會主動以電子郵件或簡訊方式，通知客戶登入網路銀行、行動銀行或其他網站，請客戶謹慎查證所欲連結網址正確性，並建議客戶若要登入帳戶，可多利用「台中銀行行動銀行」App。

此外，台中銀呼籲客戶絕不與陌生來電者透露或核對個人資料，或依陌生人電話指示轉帳、匯款、操作自動櫃員機（ATM），以免遭歹徒利用。若客戶曾於可疑網址輸入個人資料，建議儘速前往台中銀行網路銀行或行動銀行，變更使用者名稱及密碼。

台中銀強調，請客戶不要任意開啟來歷不明的郵件附加檔案或手機簡訊中的連結，以免遭置入惡意程式，造成個資外洩或金錢損失可能。若有任何疑慮，可撥打台中銀行24小時客服專線或165反詐騙專線查證確認。