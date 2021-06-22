桃園市衛生局統計，22日新增3例疫苗相關死亡個案，都是8旬以上長者，其中2人都是在長照機構接種疫苗，另1人在馬桶上猝死，累積桃園有24起疫苗施打相關，其中22例是施打疫苗後猝死，另外還包括1例還沒打疫苗就死亡、1例急吃粽子噎死。

中壢95歲彭姓老翁，15日接種完疫苗後即精神、睡眠不佳，21日晚間如廁時，在馬桶上昏厥，失去生命跡象，家屬發現緊急送醫急救，仍宣告不治。

桃園83歲黃姓老嫗，住長照機構，17日在機構接種疫苗，接種後精神狀況正常，孰料22日凌晨，機構人員發現時，黃婦已失去生命跡象死亡。

八德90歲鄭姓老翁，住長照機構，17於機構接種疫苗，18日下午開始出現發燒、胃口不佳，21日晚上也是被機構發現已死亡。

桃園市因市長鄭文燦上周五宣布，長者在疫苗接種前或疫苗接種後發生意外，不論是否與疫苗接種相關，市府一律發10萬元慰問金，因此採廣義認定，目前累積24人都能領補助金，除了22人打疫苗後身亡，還包括等打疫苗昏倒的八德92歲張翁，和返家吃粽子噎死的中壢88歲張婦。

至於疫苗施打的不良事件的通報，因要有明確醫療上的資料給中央流行疫情指揮中心認定，桃園目前維持4件、未新增，分別是84歲張姓老嫗（家屬另提出藥害救濟申請）、96歲項姓老翁、80歲黃姓老翁和81歲黃姓老嫗，將由疾管署來判斷。