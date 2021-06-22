因應新冠疫情，永豐銀行明日起正式啟動「視訊對保」流程，輔以交易確認覆核機制，於事後補徵提合法文件，讓民眾宅在家也能享受銀行的金融商品與服務。原客戶、新客戶全面適用，居家防疫亦享有高效率的金融服務。

永豐銀行表示，為響應政策並保障客戶與員工安全，於全國任一縣市第三級以上疫情警戒期間，於符合內部控制之原則下，經內部授權程序後，採取替代方案為客戶提供產品與服務，以維持營運不中斷，迅速升級「零接觸」金融體驗。

全球自去年至今受疫情持續影響，永豐銀行持續為營運不中斷提前部署，於去年率先成為全台首家與台灣微軟合作導入 Windows Virtual Desktop（Windows虛擬桌面）的企業，為居家上班員工提供安全且方便的遠端辦公架構。

因應近來全台疫情升溫，為降低員工與客戶的感染風險，對於平時須臨櫃或面對面辦理的金融服務，主管機關宣布銀行可彈性提供便民服務；永豐銀行指出，旗下積極導入以Microsoft Teams為架構的「視訊對保」作業流程，正式於全台125家分行以及相關業務單位啟用，透過永豐銀行提供的專屬連結，客戶可與行員採視訊對保方式，享受銀行的金融商品與服務。

永豐銀行表示，透過視訊錄影、錄音方式可以安心便利地記錄客戶與行員的服務流程。以數位房貸為例，從缐上申請到視訊對保撥款，客戶不必出門也可享零接觸遠距服務，永豐銀行同步推出優利方案鼓勵新戶線上申辦，正常繳款滿二年後，可享每年減碼0.01個百分點的優惠，既有房貸客戶亦可線上辦理原額度內之增貸、彈性繳款。