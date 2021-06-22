隨著疫情後遠端需求暴增，成熟製程晶片在去年下半年以來供不應求，市場上頻傳報價上揚的消息，晶片荒加上關鍵零組件缺貨，推升個人電腦(PC)成本、價格上漲，迎來強勁銷售數據，並在今年第一季創下20年來新高紀錄，但外資最新報告指出，目前市場已經開始起了變化，銷售管道堆積太多庫存，這可能傷害美國半導體巨頭英特爾、美光。

據Barron’s報導，美系外資半導體分析師Christopher Danely近期發布的研究報告指出，供應商消息透露，零組件訂單大延遲，問題出在零組件短缺，但她開始擔憂筆電市場累積太多庫存，需求也被高估。Christopher Danely的研究團隊近期已經兩度下修第二季的筆電出貨量，從一開始的季增10%、改為季增7%，最後降至季增2%，多數人都把問題歸咎在零組件供應短缺，但他們認為，主要是供應管道正在囤積庫存所致。

這份報告相當不利於筆電業者，甚至對於PC 所需的晶片供應商英特爾、美光、AMD、Nvidia等受到拖累，Christopher Danely指出，筆電訂單大增，讓英特爾出現明顯的上行空間，近期訂單卻開始趨緩，預料英特爾股價可能受到壓抑。

Christopher Danely的研究報告重申，給予英特爾股票評級「中立」，目標價從65美元調降至60美元，全年營收從724億美元降至716億美元，每股盈餘調至4.61降至4.49美元。