知名創作歌手兼音樂製作人張雨生，以其高亢清透的嗓音及千變萬化的創作才華，聞名整個華語音樂圈，被封為「音樂魔術師」，讓人惋惜的是，張雨生在1997年11月因嚴重車禍身亡，生命停留在年輕的31歲，眾人都認同天妒英才，歌迷更是對於他的離去難過不已。近日，一段他在過世前一年到新加坡演出的珍貴影片曝光，在影片中張雨生展現不可思議的超高音域歌聲，讓眾人聽了感動不已，直呼真的是「天使的聲音」。

大學時就跟同學組成樂團多次拿下獎項的張雨生，1988年以一首黑松沙士廣告曲〈我的未來不是夢〉在台灣樂壇出道，極具穿透力而細緻的高頻嗓音，為張雨生打開了歌手生涯的康莊大道，他不但發行創作專輯，更嘗試演出舞台劇，擔任音樂劇總監，還成了發掘天后張惠妹的伯樂，但他卻在1997年10月20日凌晨2點多，開著跑車行經淡水紅樹林路段時發生車禍，研判是疲勞駕駛又車速過快，導致車子失控嚴重撞擊，張雨生陷入昏迷24天後，因腦水腫併發吸入性肺炎過世，享年31歲。

在張雨生離開大家超過20年的現在，網路上曝光了一段影片，是張雨生1996年5月到新加坡的木船餐廳演出，片長30分鐘，現場採不插電形式，張雨生一身休閒，帶著一把木吉他坐在小巧的舞台上，用一貫斯文、輕柔的聲音跟觀眾簡單說話，帶來一連串自己的成名曲〈如果你冷〉、〈一天到晚游泳的魚〉、〈我的未來不是夢〉，還唱了〈望春風〉、〈天黑黑〉、〈Let It Be〉，氣氛舒服溫馨。

張雨生在演唱〈如果你冷〉一曲時，歌聲不但一如以往的游刃有餘，更特地展現驚人音高與肺活量，常常拉起無暇飽滿的高音，保持飽滿清澈的狀態直到顫音收尾，現場觀眾被他的歌聲震懾，近乎靜止的狀態欣賞張雨生的演出，直到歌曲告一段落，才響起如雷掌聲，張雨生還突然祝福一對用餐的情侶「希望你們有情人終成眷屬」，惹出了笑聲。

而這段珍貴的影片曝光後，勾起歌迷滿滿回憶，直呼「真的是天使的聲音，好美好純粹，感動到想哭」、「淚水都在眼眶打轉了...永遠懷念雨生」、「慶幸我活在有寶哥的年代，即使過了這麼多個年頭，他的歌曲他的聲音一直都陪伴著我們」，值得一提的是，另一支影片還有剛出道的天后阿妹的演出，根本是見證歌壇巨星的歷史，超級珍貴。