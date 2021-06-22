俗話說，十年修得同船渡，百年修得共枕眠，當真愛來臨的時候，往往是無法預料也躲不過的！搜狐網命理專欄點名，天秤座、射手座、巨蟹座的人面對愛情總是很膽小，常常習慣性拖延甚至躲避別人的追求，建議勇敢一點，才不會錯過美好的姻緣。

▍NO.1 天秤座

天秤座是習慣規避愛情的人，這跟他們天生猶豫不決的性格有很大的關係！對於迷糊的天秤座來說，逼自己在很短的時間內做出選擇完全是強人所難，就連平常選餐廳或點菜都要考慮很久，因此，他們在面臨愛情的時候，自然會使出一貫的逃避伎倆，如果想成功打動他們的心，一定要一鼓作氣追到手，千萬別半路放棄。

▍NO.2 射手座

射手座是12星座中最懂事的星座，他們的個性體貼勇敢，給人可靠安心的感覺，會替身邊的家人朋友帶來滿滿安全感，加上很有義氣，看到需要幫助的人就一定會給予支持，這一點讓很多人傾心，但是當自己的愛情來臨時，射手座往往會因為自卑而變成膽小鬼，不敢踏出關鍵的一步，總讓人感到好氣又好笑。

▍NO.3 巨蟹座

巨蟹座個性樸實溫和，外表看起來相當誠懇，給人善良無害的形象，私下他們也很顧家，但在感情方面卻缺乏思考能力，就像個長不大的孩子，總會在別人跟他們告白後，說出「想要回家與媽媽商量一下」，此種「媽寶」傾向只會讓人望而卻步。