在擇偶時，多多認識新朋友、接觸不同的人，才能確定自己喜歡什麼類型的對象，但有些人卻希望一生只談一次戀愛，搜狐網命理專欄點名，天秤座、巨蟹座、摩羯座的人天生最癡情，他們太害怕受傷或分手，一旦真正愛上一個人，就希望一輩子不分開。

▍1.天秤座

天秤座對愛很癡情，占有慾非常強烈，因為他們不喜歡過多的改變，只嚮往平穩的生活，任何的變化都會讓天秤座措手不及。一旦選擇了一個人，他們就會希望長久交往，不管發生什麼事，他們都不會輕易變心，哪怕已經沒感情，他們也會保持習慣，將就著過日子。

▍2.巨蟹座

巨蟹座個性務實忠厚，在擇偶時，他們從一開始就很知道自己想要的是什麼，因此他們不會輕易開始一段感情，也不會草率分手，他們不需要依靠接觸各式各樣的人來試驗，因為他們很懂自己，若非真心喜歡對方，巨蟹座是不會同意交往的。

▍3.摩羯座

摩羯座很有責任感，在交往前必定會經過深思熟慮，追求細水長流的感情。但他們的內在性格很敏感，與人相處都會保持安全距離，不輕易與人接近，因此，能傷害到他們的只有最深愛的人，對他們來說，一次的傷害就足以留下陰影，很難從背叛中走出來，更會決心從此不再放感情愛別人。