針對中油大林廠外海輸油管破裂，汙染小琉球海域。中油大林煉油廠今（22）日回應，今凌晨發現船上壓力降低，就在凌晨2時18分停止卸油，經查為連接浮筒與船身的蛇管破裂，立即通報各相關單位，依海洋汙染法意旨立即採取積極應變措施，減少油汙汙染擴散及除汙。

中油大林煉油廠表示，21日約12時，外租油輪載運22萬噸阿拉伯原油於大林煉油廠外海浮桶進行卸油作業，但22日凌晨蛇管破裂漏油，海面黑暗且海象不佳，待清晨5時天亮可進行巡查時立即派大林一號、永安一號、大林七號、大林八號等四艘船載運除油設備出海。

經大林廠廠方確認，事發原因為油輪卸原油海面內串浮蛇管末端因颱風紛至導致浪湧劇烈拉扯捲曲，造成破裂，人員無傷亡情形。大林廠說，今天上午10時30分至12時17分工作船陸續發現陸域及海域油汙，並緊急成立緊急應變小組，由廠長廖本源指揮海運組經理彭瑞祥帶領工作船於第二浮筒四周、小琉球白沙漁港以攔油索及吸油棉進行除汙作業，目前作業仍持續中。