居家快篩試劑今天起陸續上市，民眾可至超商等單位購買。新北市長侯友宜今表示，希望市民多多利用居家快篩，絕對可以幫助控制疫情，但40處社區篩檢站目前不會撤離，希望搭配居家篩檢，找出隱形傳播鏈，阻斷疫情。

侯友宜說，居家快篩可以自我健康監測了解，若民眾居家快篩篩出陽性，也希望就近到社區篩檢站篩檢，才會進入醫療體系；目前新北市40處社區篩檢站一定會搭配居家快篩，全面廣篩、快篩才能確保進到醫療體系，民眾從家戶快篩到社區篩檢站，再到門診醫療，大家都能來篩檢，盡快找到隱形傳播鏈。