國際美元先走弱後上揚，台股開高震盪回檔僅收小紅，外資也續為賣超，使新台幣升勢受阻，午後在平盤上下徘徊，終場收在27.962元兌1美元的逾一個月新低，貶值1分，已連續六個交易日收跌，台北外匯經紀公司成交量10.75億美元。

外匯交易員指出，市場解讀美國聯準會（Fed）由鴿轉鷹，加上通膨衝高疑慮，美股前一個交易日應聲重摔，Fed只好再出面發言降溫，激勵美股四大指數全翻漲，帶動主要亞股紅通通，台股也開高大漲逾200點，但後繼無力、震盪回檔，最後只微漲12點。外資續賣超新台幣111億元，使得新台幣升勢受阻，午後在平盤上下游走，終場維持在27.9元價位。

外匯交易員認為，國際美元指數看回不回，午後又站上92，出口商雖進場拋匯，但相對並不積極，畢竟台股攻勢不夠強勁，外資也站在賣方，偏向邊賣邊觀望的態度，看來仍有所顧慮，接下來若美股續漲不變，且外資由賣轉買，新台幣將重啟升勢，否則短線應是偏弱整理格局居多。