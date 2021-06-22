根據凱度(Kantar)的BrandZ全球品牌價值100強排名，亞馬遜和蘋果成為全球最有價值的品牌，但中國品牌的排名不斷上升，而且比歐洲的頂級品牌更具價值。

《路透》報導，凱度的調查報告顯示，1994年由貝佐斯(Jeff Bezos)創立的亞馬遜仍然是世界上最有價值的品牌，估計價值為6840億美元；其後是1976年創立的蘋果價值為6120億美元，谷歌為4580億美元。

中國最大社交媒體和視頻遊戲公司騰訊是大陸排名最高的品牌，排名全球第5位。另一家進入前10名的是知名企業阿里巴巴，排名全球第7位。

凱度調查報告表示，由中國的電商巨頭拼多多和美團領銜，包括中國頂級白酒製造商茅台、中國抖音（TikTok)以及美國電動車製造商特斯拉在內的5大品牌，價值都翻了一番有餘。

報告指出，成立於2003年的特斯拉是全球成長最快的品牌，目前是最有價值的汽車品牌，其價值較上年增長275%，達到426億美元。

對比歐洲頂級品牌，中國頂級品牌成長優勢明顯。凱度說，在最具價值的100個品牌中，中國占14%，高於十年前的11%；而歐洲品牌占8%，低於十年前的20%。

在歐洲品牌方面，排名最高的是法國路易威登(Louis Vuitton)，排名第21位；其次是德國的思愛普(SAP)軟體集團，排名第26位。唯一上榜的英國品牌是沃達豐(Vodafone)，排名第60位。

美國品牌占主導地位。凱度說，美國品牌在過去一年中增長最快，在最具價值的100個品牌中占74%。

凱度表示，全球最具價值的100個品牌的總價值為7.1兆美元。