22日傳出，東奧組委會考慮在東奧運動場販售酒精性飲料，但為防止新冠病毒擴散，也會祭出相關規範。消息一出，幾家啤酒大廠的股價都收紅上演慶祝行情。

不過，知情人士指出，這是因已與製酒業者有合約，所以才會有這項決定。

定於7月23日開幕的東京奧運會，觀眾場邊觀賽指南將於下半周公布。目前已知規劃是，入場觀眾不能在場內通道處成群結隊吃喝東西，並要一次直接到定點，即不可繞路或到處亂逛，以降低新冠病毒傳染風險。

這次的東奧，不僅可開放觀眾入場觀看，同時在21日也訂出運動場可有總容量數約一半觀眾進場，最多達一萬名。不過，只準許日本民眾到場觀賽。

體育賽事來說，緊急狀態下的日本，大多數都禁止場內銷售酒類，而在比較寬鬆版的緊急狀態下，部分地區可限時銷售。

22日，包括麒麟、札幌、以及朝日等日本酒商的股價，分別收漲1.59%、2.23%、3.75%。