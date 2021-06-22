東勢區東關路4段路樹倒塌，造成雙向阻塞通行。。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

沙鹿區晉文路183巷有路樹倒蹋壓到電線桿。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

台中市各地今天下起豪大雨，下午3時許，東勢區台8線東關路11.8K有路樹倒塌，造成雙向阻塞通行，東勢警分局獲報後前往維護交通，並通知公路總局谷關工務段到場移除路樹，呼籲往來用路人小心通行。

另外，沙鹿區晉文路183巷也路樹倒蹋壓到電線桿，由於電線桿撐住，清水警分局獲報派員趕到場通知車主移車，所幸無人受傷、也未造成停電，將協助相關單位到場處理路樹。