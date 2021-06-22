豪雨狂炸台中 山區、海線發生多起路樹倒塌 16:362021/06/22 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東勢區東關路4段路樹倒塌，造成雙向阻塞通行。。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東勢區東關路4段路樹倒塌，造成雙向阻塞通行。。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 沙鹿區晉文路183巷有路樹倒蹋壓到電線桿。（民眾提供／陳淑娥台中傳真） 台中市各地今天下起豪大雨，下午3時許，東勢區台8線東關路11.8K有路樹倒塌，造成雙向阻塞通行，東勢警分局獲報後前往維護交通，並通知公路總局谷關工務段到場移除路樹，呼籲往來用路人小心通行。 另外，沙鹿區晉文路183巷也路樹倒蹋壓到電線桿，由於電線桿撐住，清水警分局獲報派員趕到場通知車主移車，所幸無人受傷、也未造成停電，將協助相關單位到場處理路樹。 男子外出遲未返家 警發現他掉落埤塘跳下邊坡救人 全台致災豪雨到 行星尺度級滯留鋒開炸 連雨4天 #豪雨 #台中 #倒塌 #路樹 #電線桿 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男外出購物遲未返家 報警尋人驚見他「下半身插埤塘掙扎」 12:342021/06/22 社會 車停路邊在車內休息 路樹突倒塌駕駛受困 16:322021/06/22 社會 楊冪下班路被捕獲 超兇車頭燈快撐爆上衣太辣 08:122021/06/22 娛樂 男女大學生雙亡詭異畫面曝光 副駕車門打開倒退又前進 17:542021/06/22 社會 男女大生陳屍車內疑點多 女方父：女兒前晚才說正準備期末考 08:092021/06/22 社會 化解兩岸三地寒冬 需多些善意 04:102021/06/22 產業財經 雨彈狂炸！員林清潔隊疲於奔命 堵塞水溝夾出千公斤垃圾 14:162021/06/22 生活 新北街友安心好住助攻 13人找到頭路 04:102021/06/22 地方新聞 時論廣場》疫苗豈能光靠施捨（白德華） 17:272021/06/22 時論廣場 社評／放手讓民間洽購大陸疫苗 04:102021/06/22 焦點新聞 英濟旗下英錡科技研發、量產實力兼具 14:322021/06/22 財經 社會熱門新聞 人夫秀3寶戲水照比基尼辣妻超搶眼 網笑：把圖放大的承認 - 社會 羅智強你看！網貼疫苗數據嗨喊「台灣贏寮國」他打臉：瞎了膩 - 社會 兒子竟然是舅舅！綠帽男崩潰掀家醜：外公長期連結女友 - 社會 雲林30歲媽打疫苗後餵母乳 2月大女嬰隔日竟猝死 - 社會 中油輸油管線破裂 25公噸原油飄散小琉球海域 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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