高市府經發局將舉辦「半導體暑期營」，21日吸引128位同學參與說明會。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

半導體大廠去年以來投資高雄突破千億，可望創造逾2.6萬個高階就業機會。高市府經發局為培植人才，將在7月透過視訊舉辦「半導體產學交流暑期營」，歡迎大專院校相關科系大三以上和研究所學生報名，未來更將以一條龍服務青年在地就業。

針對有意投身半導體產業的學子，經發局21日舉辦「半導體產學交流暑期營」線上說明會，吸引北、中、南各校共128名學生參加，同學發問踴躍，包含可投多少家企業、是否提供實習機會、履歷樣式及輔導機制、面試流程方法等，展現躍躍欲試的企圖心。

經發局長廖泰翔指出，為儲備企業人才庫、助攻青年學子加入半導體高雄隊，特別規畫「半導體產學交流暑期營」，邀請產、學專家分享趨勢並與學子直接互動交流，再輔以面試技巧傳授、舉辦人才媒合會，一條龍服務優秀青年在地就業。

廖泰翔說，半導體產學交流暑期營將於7月6日、7日舉辦3場產學交流工作坊，邀請台大、交大、成大專業講師分析產業趨勢，更有英特格、恩智浦、穎崴、日月光等9家大廠分享經營理念與人才需求。

經發局提到，接續7月22日的遴選直升面試工作坊，更將個別輔導雕塑專屬履歷，助攻有意加入半導體高雄隊的學子搶占就業先機。現在報名任一場次並參與面試者，還有機會抽到iPhone12。

義守大學產學智財營運總中心主任徐祥禎也帶領17位學生參與說明會。他說，看旺未來5G、半導體需求，盼透過產、官、學通力合作，共同推動高雄5G AIoT發展，讓「半導體高雄隊」成為全球重要的供應鏈之一。