台北農產運銷公司累計確診人數高達45人，民眾對於蔬果供應穩定及安全也產生許多疑慮，中央疫情指揮中心分配給農業部門3.63萬劑COVID-19疫苗，農委會主委陳吉仲今(22)日指出，全國批發市場、屠宰場等場域第一線工作人員將列為優先施打疫苗對象，目標近期內施打完畢。

農委會表示，由於農漁畜產品批發市場及屠宰場負有重大民生消費必需品的供給責任，因此將為上述場域的第一線工作人員列為優先施打疫苗對象，其中又以北北基桃仍屬高風險地區，因此上述縣市的果菜批發市場、魚市場、肉品市場及屠宰場員工、承銷人、市場作業人員等密集進出人員將列為首要優先施打對象。

農委會提醒，上述縣市相關場域人員經快篩陰性者才予以分配施打疫苗，其餘非屬高風險之縣市則不須快篩，將直接造冊送各地方政府，再由該等工作人員前往指定地點施打。

農委會主委陳吉仲表示，目前農委會已爭取到3.63萬劑疫苗，目標盡快施打，以便有效控制疫情。

陳吉仲說，配合地方政府的防疫策略，在與指揮中心、台北市及研商後，將採取「全面快篩」及「施打疫苗」等措施，從6月24日凌晨開始，北農所有的員工和承銷人都要有快篩陰性的證明，才可以進入市場作業，新北的三重、板橋兩個批發市場也會比照執行。