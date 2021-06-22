萬海航運與台中港務分公司合作，首創交領櫃預約制度，已開始進行測試，待測試調整完後將擇日正式實施，未來將由萬海航運於台中碼頭率先實施預約交領櫃制度， 以提升櫃場交領櫃作業效率。

台北股市方面，在長榮、陽明相繼列入處置股後，萬海孤軍奮戰，盤中漲超過7％，不過終場漲幅收斂，小漲2元收251元。國內法人今日出具最新報告指出，萬海將受惠大買二手船、新船下水，且明年獲利將優於今年，目標價調升至342元，除是貨櫃三雄中目標價最高的，也是首檔目標價見3字頭的航運股。

萬海表示，推行交領櫃預約制度主要提供司機或車行於交櫃前透過資料預審，降低因櫃場人工輸入及資料錯誤等候更正時間，同時讓櫃場先行安排翻櫃或停止壓櫃，減少司機等候翻櫃時間。除此之外，在碼頭內提供預約專用車道，讓預約車輛可順利經由預約門哨快速進入櫃場作業，分散尖峰車流需求，避免車流集中壅塞於同一時段，藉以提升港區的作業效能。

萬海強調，「顧客至上」是萬海創設以來信守的圭臬，提供便利且安全的貨櫃運輸，提升作業效率品質，為客戶打造安全的貨櫃運輸服務。