中央流行疫情指揮中心今天統計接種AZ疫苗後死亡案件，昨天新增35例，累計119人死亡，而確診死亡案例為6例。國民黨立委陳以信質疑，打疫苗後死亡人數，竟然還比因確診死亡人數多五倍，陳以信指出經換算，打疫苗死亡通報率為萬分之1點69，這數字實在太讓人驚嚇，而且還在節節高升，他希望CDC有責任把真實數據拿出來，不要再藏東藏西，刻意欺瞞人民。

國民黨立委 陳以信。(圖/摘自 陳以信臉書)

陳以信22日在臉書貼文引述CDC今早最新通報數據指出，昨天打疫苗後死亡人數，竟然還比因確診死亡人數多五倍，這讓人民如何是好，怎麼敢去打疫苗？

他引述CDC通報數據指出，從6月15日AZ疫苗開打至今，死亡通報數已增加117例，昨天施打人數是39952人，這7天施打AZ人數累計為690441人，將117例除以690441人，得到死亡通報率為萬分之1點69，比昨天的1點26又要高出許多，這數字實在太讓人驚嚇，而且還在節節高升。

新冠疫苗接種資料，統計至6月22日上午10時。(圖/摘自 陳以信臉書)

新冠疫苗接種資料，統計至6月22日上午10時。(圖/摘自 陳以信臉書)

陳以信坦言，數字升高，CDC卻拿長者死亡背景常數值當理由，但過去幾天統計證明，是變化值不斷在升高，背後原因不是拿死亡常數值可以搪塞。他強調，人民有權利知道真相，CDC有責任把真實數據拿出來，不要再藏東藏西，刻意欺瞞人民。

對於疫苗接種死亡人數，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥近日表示，關於目前如何研判接種疫苗後死亡部分，因為接種後死亡不良事件，時序上是發生在疫苗接種後，到底是否為疫苗造成，需法醫解剖報告分析，會利用健保資料和統計資料分析全死因死亡發生率，計算觀察七天各年齡性別期望值分析。